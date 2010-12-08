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Курорт на «кислой» воде

№ 48(238) от 09.12.2010 [«Аргументы Недели », подготовила Галина СМИРНОВА ]

Курорт на «кислой» воде

За окном декабрь, московские снег и стужа, а Кисловодск встречает не по-зимнему солнечным теплом +9oС и полным безветрием. По количеству солнечных дней в году курорт намного опережает ближайших соседей – Пятигорск, Железноводск и Ессентуки. А зимой обгоняет еще и крымские – Севастополь и Феодосию.

Город раскинулся в глубокой долине в окружении склонов горных хребтов, надежно защищающих его от ветра. Вместе с тем благодаря Березовке и Ольховке – двум проворным речкам, бегущим наперерез друг другу с горных ущелий, долина постоянно вентилируется. И этот факт делает курорт отличным местом для лечения заболеваний органов дыхания.

Однако не целебный климат и завидное постоянство атмосферного давления, не утопающий в зелени скверов и садов город заставляют тысячные потоки людей устремляться в Кисловодск. Главное преимущество и гордость курорта – нарзан. Уникальная минеральная вода, известная еще с древности и положившая по высочайшему указу в 1798 году начало лечебному курорту.

Питье нарзана в течение 24 дней повысит тонус и сопротивляемость организма ко многим заболеваниям сердца, нервной системы, органов пищеварения. Нарзанные ванны замедляют работу сердечной мышцы, нормализуют артериальное давление, улучшают обменные процессы. Если станете пить нарзан в теплом виде, сбросите вес, глотать холодным – улучшите аппетит.

Сегодня целебную воду из четырех кисловодских источников используют в качестве ингаляций, промываний и орошений. В санаториях лечат сульфидно-иловой грязью озера Тамбукан и активно предлагают очень полезную лечебную ходьбу. Готовьтесь, маршруты терренкуров – от 1700 метров до 6 километров. Но воздух в Курортном парке, где они петляют, такой, что не надышишься! Сопровождать в пути вас будут почти ручные белки и горные пейзажи с видом на Эльбрус. Обе его верхушки, кстати, отлично видны со смотровой площадки «Горный воздух», что неподалеку от нижней станции канатной дороги.

Кисловодск богат на архитектурные достопримечательности. Особняк Кшесинской на проспекте Ленина, дом-музей Ф.И. Шаляпина сразу за Вокзальной площадью (в экспозиции живопись Коровина). Открывая для себя своеобразие города, вы не раз восхититесь творениями русских, итальянских и английских зодчих. Но главным его украшением, по всеобщему признанию, остается рукотворный Курортный парк. Если верить путеводителям, самый крупный в Европе – почти полторы тысячи гектаров. Здесь кедры и пихты соседствуют с пробковым деревом, глициниями и магнолиями, а лесной массив перемежается альпийскими лугами. Все насаждения подобраны с учетом максимального выделения фитонцидов.

Отдохнувшим и окрепшим перед дорогой домой вам наверняка захочется увезти что-нибудь на память. Побродите с этой целью по вернисажу перед Колоннадой. Или зайдите на центральный рынок. Узоры свитеров, ажурные шали – черкешенки из окрестных сел – большие мастерицы вязать на спицах. Здесь же продегустируйте местные сыры из овечьего молока. За домашним застольем они покажутся еще вкуснее. А если задумались о сюрпризе к праздничному столу, садитесь в машину, и напрямую в село Прасковейское. Здешние коньяки и вина, по мнению местных знатоков, способны  конкурировать с купленными в столичных бутиках.

Турсоветы

  Авиаперелет «Москва –Минеральные Воды» – полтора часа.


  • Такси от аэропорта Минеральных Вод до центра города – 600–900 рублей (примерно полтора часа пути).
  • Проезд в городском автобусе – 10 рублей.

  • Ужин без алкоголя в ресторане в центре города – от 900 рублей.

  • Стоимость экскурсий по окрестностям Кисловодска – 200–300 рублей. В Добмай или Приэльбрусье (около 12 часов пути) – 500–600 рублей. Не забудьте солнцезащитные очки!

  • Стоимость в январе – апреле двухнедельной путевки с лечением, питанием и проживанием в стандартном двухместном номере санатория 4 звезды – от 33 600 рублей.

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