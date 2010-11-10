Установка на агротуризм

Дмитрий УДАЛОВ, заместитель министра – начальник Управления развития туризма Министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области, отвечает на вопросы «АН».

- Дмитрий Сергеевич, Калужский регион – один из немногих в России, где агротуризм среди приоритетных туристических направлений.

– Нашу область по праву можно назвать жемчужиной не только по наличию многовековых традиций, самобытных памятников истории и культуры. Множество рек и озер, леса, богатые зверем и дичью, национальный парк «Угра», занимающий тридцать процентов территории области, – все это способствует экологически чистой атмосфере Калужской земли.

В области создан уникальный инвестиционный климат, что с одновременной реализацией долгосрочной целевой программы «Развитие аграрного туризма на территории Калужской области на 2010 – 2012 годы» способствует дополнительному привлечению частных инвестиционных средств в туристско-рекреационный комплекс региона. В дальнейшем на его развитие до 2016 года, благодаря всесторонней поддержке и вниманию со стороны областного правительства и лично губернатора Анатолия Дмитриевича Артамонова из областного бюджета будет направлено более 737 млн. рублей. А общий объем финансирования составит более 5,5 млрд. рублей. В счет этих средств намечен к реализации целый комплекс мероприятий. По нашим прогнозам, объем туристского потока к концу 2016 года увеличится до 2,4 млн. человек в год. А общее количество объектов туристской индустрии составит 2300 единиц, включая 750 единиц объектов аграрного туризма – гостевые дома, сельские усадьбы, туристские комплексы, базы отдыха на воде, этнографические и экологические поселения, усадьбы с пасеками и зоофермами, охотничьи и рыбацкие домики и многое другое.

Успешному развитию калужского агротуризма способствует и выгодное географическое положение – близость к Москве и Московской области.

– Какой набор услуг и развлечений ожидает агротуристов летом?

– Каждый гостевой дом, каждое деревенское подворье предлагают что-то свое, фирменное. У одних это оздоровительное лечение козьим молоком, у других – пешеходные экскурсии, у третьих – в лучших народных традициях русская баня с купальней.

В охотничье-рыболовном хозяйстве «Зайцева гора» Барятинского района вам предложат порыбачить в озере Бездон ледникового происхождения, а в гостевом доме «Фили Н-Агро» испытаете на себе чудодейственную силу мараловых ванн. В заповеднике «Калужские засеки» можно в сопровождении егеря пройти звериную тропу и осмотреть бобровые плотины. Миновав вековые дубравы, понаблюдать зубров на подкормочной площадке.

– А чем порадуете гостей этой зимой?

– Зимний отдых у нас не уступает летнему. И это не только традиционные лыжи, коньки, санки, подледная рыбалка, катание на лошадях… Сейчас в нашем регионе активно развиваются охотхозяйства. А значит, приглашаем всех желающих на зимнюю охоту на лису и зайца, копытных – лося, кабана, косулю... В сопровождении опытных егерей, готовых при необходимости всегда оказать квалифицированную помощь.

В центре культуры и туризма «Высокие берега», расположенном на Оке в живописном Калужско-Алексинском каньоне, предлагаем поучаствовать в фестивале снежных скульптур, попробовать свои силы в построении ледяной крепости. А в деревне Никола-Ленивец приглашаем на фестиваль ландшафтных объектов «Архстояние». Здесь на ваших глазах мастера создают масштабные архитектурные композиции из натуральных природных материалов и без единого гвоздя!

Словом, калужская зима просто не может быть скучной!