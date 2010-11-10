Единство села и туризма

В основе агротуризма – безмятежный отдых среди сельской природы. И если это природа средней полосы России – то с комфортным проживанием в крестьянском срубе, где на завтрак крынка парного молока, домашние творог со сметаной, овощи только с грядки. А днем, пожалуйста, – речка, рыбалка, прогулки в лес по грибы-ягоды. После предпринятых усилий сельский туризм могла бы предлагать любая русская провинция. Разумеется, преследуя прежде всего экономические интересы: создание в сельской местности новых рабочих мест, увеличение налоговых отчислений в местный бюджет, развитие ремесел, сохранение экологической среды. Пока же всерьез об этом задумалась Калужская область. Гостевые сельские дома тут уже считают десятками. Как результат эксперимента – рост турпотока в этом году более чем на 33%.

Ближайшее к столице туристическое агропоселение находится примерно в 1,5 часа пути на автомобиле из Москвы. Представьте, 90 гектаров земли в луговых травах и цветах, стрекот кузнечиков, лес стеной на горизонте, жаворонки высоко в небе… И импровизированные улицы, где крепкие крестьянские избы с палисадниками; украинские и белорусские хаты, крытые соломой; чумы, войлочные юрты и совсем экзотические индийские типи – всего по проекту 52 двора. В любом можно поселиться на день-два, неделю, месяц – сколько позволят ваши время и бюджет. А если растеряетесь от неожиданной новизны предложения или смутит современная инфраструктура, под боком – рестораны, интернет-кафе, конференц-залы, тогда садитесь, как мы, снова за руль. Примерно часа через полтора пути окажетесь в сафари-парке деревни Гамзюки. С ухоженными зарыбленными прудами, березовыми рощами, где обитают лоси, широким лугом, окруженным деревянными коттеджами и избами.

Спустившись с крыльца ранним солнечным утром, мы с удивлением увидели людей, гуськом идущих из виднеющегося в тумане леса. Это были грибники с полными корзинами – их день удался, и мы загадали последовать их примеру.

Жажда новых впечатлений снова позвала в дорогу. Советуем заехать в село Серебряно. Напротив женского монастыря увидите двухэтажный дом с колоннами, цветущими флоксами и клематисами.

Когда-то здесь располагалась усадьба графов Лопухиных. И, может, как дань традиции, в номерах испанская и итальянская мебель, изящная посуда, а просторную столовую украшают резные дубовые буфеты времен прапрабабушек. Каждому тут уготованы радушный прием и русское хлебосольство. К утреннему чаю-кофе вам подадут домашние сливки и сдобные пирожки. А обильный сытный обед сопровождается бутылкой хорошего крымского вина. Нам запомнились зимний сад и домашний зоопарк, где главными персонажами были ослик Яшка и настоящий бурый медведь. Хозяйка, неутомимая Алевтина Алексеевна, приводя нас в ужас, кормила его прямо из рук.

Турсоветы Время в пути на автомобиле по маршрутам: Москва – Калуга – 2 часа; Калуга – деревня Гамзюки Износковского района – 1,5 часа; Калуга – село Серебряно Мещовского района – 1,2 часа; Калуга – музейный комплекс «Полотняный завод» – 40 минут. Стоимость проживания на двоих в сафари-парке на выходные в комфортабельной крестьянской избе с верандой – 4900 руб.

Главной древней святыней на наших маршрутах стал Пафнутьев-Боровский монастырь, что в трех километрах от тихого уютного Боровска с улицами вверх-вниз. Его богатая история связана и со старообрядчеством, и событиями войны 1812 года. Со смотровой площадки, недалеко от того места, где на ночлег останавливался Наполеон, открывается изумительный вид на реку Протву.

Великолепен после тщательной реставрации Черноостровский монастырь. Лики святых, сияющая чистота и обилие роз вокруг, увитые плющом монастырские стены и далеко просматривающийся пейзаж – все живо почему-то напомнило Италию. В Тихоновой Пустыни, завораживающей мощью и вместе с тем легкостью соборов нам немного не повезло все было закрыто. И мы поехали в сторону Полотняного завода.

Родовое гнездо Натальи Гончаровой является сейчас чуть ли ни самым молодым музеем в Калужской области. Здание было заново воссоздано из руин в июне 1999 года – к 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Любопытно, что более благосклонной судьба оказалась к бумажной фабрике, которая находится сразу за приусадебной оградой. С пушкинских времен она как выпускала бумагу, так и продолжает с успехом это делать сейчас.

В музее, проходя анфиладу комнат, вам не раз захочется щелкнуть фотоаппаратом. Мы задержались у фотопортрета стройного седовласого господина. Как оказалось, того самого Дантеса. Свою карьеру он закончил, будучи мэром провинциального французского города. После трагичной для всей России дуэли семейство Гончаровых продолжало поддерживать с ним родственные связи (Дантес был женат на сестре Натальи Гончаровой), обмениваясь письмами и фотографиями. Этот факт поставил нас в тупик. Но, может, в те далекие времена честь и соблюдение приличий были превыше всего?