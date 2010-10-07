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Маныч - клевое место!

№ 39(229) от 07.10.2010 [«Аргументы Недели », Даниил ЧЕРНЕНКО ]

Маныч - клевое место!

На Юге России, затерявшись среди высокого камыша, бежит речка непревзойденной красоты и чистоты. Вдоль ее берегов раскинулась богатая донская степь. Место, значение которого отмечали даже древние народы, долгие годы оставалось скрытым от людских глаз. О нем знали немногие, но теперь узнают все.

Жители хутора Веселый Ростовской области вряд ли забудут 2008 год. Прохладным осенним утром на узкой трассе появился автомобиль с правительственными номерами. За ним в колонне следовал еще один и еще. Всего, не считая эскорта, к хутору приближалось порядка сорока таких «карет». Повсюду сверкали мигалки, мелькали автоматы и мундиры.

Четыре десятка губернаторов и президентов республик Российской Федерации встретились в районе деревни с населением чуть больше десяти тысяч жителей. Поводом стал не саммит и даже не какой-нибудь межнациональный форум по вопросам развития села. В Ростовскую область высокопоставленные чиновники приехали просто отдохнуть. На реку Маныч.

Именно на этих берегах взросла слава о щедрости и богатстве Донской земли. Казаки называли эту реку «кормилицей». Рыбаки доставали из ее вод рыбу даже в самые голодные годы. Дичь и зверь в этих краях всегда водились в изобилии. Ясно, отчего жители хутора Веселый плясали день и ночь, – за что сам царь дал этому местечку столь необычное название.

Важно, что и по сегодняшний день Маныч сохранил первозданную красоту и чистоту природы. До сих пор здесь нет ни единого города, который бы отравлял русло стоками. Нет и промышленных объектов.

Здесь водятся щука, тарань, окунь, судак, гибрид, сазан, рыбец, сельдь. Иногда на крючок попадается даже шемайка. Охотники приезжают сюда за уткой, гусем, зайцем и, конечно же, кабанчиком. На огромном острове Водный вот уже полвека живет табун диких лошадей. Никто не знает, как животные попали туда, но сегодня их число достигало трех сотен.

Веселовское водохранилище местные называют донским Байкалом – настолько чистая и прозрачная в нем вода.

Но манит это место не только обеспеченных людей. Деревня – есть деревня. Цены здесь соответствующие. Возьмем расценки популярнейшей базы на берегу Маныча «Клевое место». Директор комплекса Владимир Прохоров с традиционным донским гостеприимством организовал «АН» экскурсию по базе. Отдохнуть в четырехместном люксе стоит 4,5 тыс. рублей. На 500 рублей больше будет стоить суточная аренда двухэтажного деревянного сруба, в котором можно разместиться большой компанией. Обычный двухместный номер стоит 1600 руб. При этом в будние дни цены еще ниже.

Правда, деревенским ценам соответствуют вполне городские условия. В каждом номере базы «Клевое место» вы найдете кондиционер, современный газовый водонагреватель, телевизор, холодильник, вместительные ванные, душевые кабинки. Прохладные вечера здесь можно проводить в уютном зале ресторана.

Раньше на этом участке Маныча располагалась пристань для прогулочных катеров. Сегодня причальная стенка базы «Клевое место» служит отличным плацдармом для рыболовов. Тем, кто любит тихую природу и покой, предложат лодку напрокат. Еще раз посмешим вас ценой – 200 рублей за утреннюю или вечернюю зорьку.

Немногие верят, что рыбалка входит в стоимость номеров. Мы проверили: ни за один килограмм пойманной вами рыбы платить не придется. улов можете отнести в ресторан, там по местному рецепту приготовят вкуснятину, какую вы еще и не пробовали. В меню щучьи котлеты, донская уха и еще десятки видов блюд. Впрочем, платить необязательно. Бесплатно воспользуйтесь местным мангалом и сварите что-нибудь на зависть шеф-повару.

Порыбачил. Поел шашлык. Пора в баньку. Не забудь остудиться и хорошенько покричать.

Теперь самое время сыграть с друзьями в русский бильярд.

К слову, все это время дети могут быть заняты в компьютерной комнате. Не всей молодежи по душе взрослые посиделки, альтернативой для них могут стать сетевые игры.

Утром советуем встать пораньше и отправиться за уткой. Самый популярный вид охоты в этих местах – на катере. Степное сафари может продолжаться не один день. Хотя для того чтобы набрать мешок дичи, хватит нескольких часов.

Не бойтесь далеко отъезжать от базы. Все это время ваш автомобиль охраняется на бесплатной огороженной автостоянке. Впрочем, приятных мелочей в «Клевом месте» много. Летом гостей радуют теннисный корт и бассейн, осенью вам предложат велосипедные прогулки по золотым рощам Маныча, зимой помогут обустроить прорубь для рыбалки, а весной каждый сможет насладиться ароматами шикарных садов вдали от города.

И хотя богатство и красота тех мест на первый взгляд объяснимы, все равно кажется, что есть в этих краях нечто волшебное, загадочное. Это нечто спрятано в журчании воды, крике уток, запахе осенних костров. Оно манит людей, как манит ушедшее детство, оно делает добрее, успокаивает, заставляет забыть о проблемах городской суеты. Те, кто однажды бывал в «Клевом месте», возвращаются сюда снова и снова, потому что есть в нашей стране нетронутые красоты, которые похожи на ту самую родину из стихов и песен далекого детства.

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