Поэтапно реализуем масштабные проекты

На вопросы «АН» отвечает заместитель губернатора Алтайского края, начальник Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края Михаил ЩЕТИНИН.

- Михаил Павлович, затронув тему летнего отдыха на Алтае, нельзя не вспомнить великие алтайские реки и озера, Тавдинские пещеры, Горную Колывань… За исключением моря, в вашем регионе, пожалуй, есть все, что не пожелает душа заядлого туриста. Но в первую очередь спросить хочется о том, что у всех на слуху – о «Бирюзовой Катуни». Как там дела? Что еще остается сделать, чтобы уникальный туристический комплекс заработал на полную мощность?

– Алтайский край – единственный из восьми регионов России, где особая экономическая зона туристско-рекреационного типа (ОЭЗ ТРТ) функционирует и развивается в заданном направлении.

В прошедшем году было завершено проектирование всех объектов внутренней инженерной инфраструктуры, и в настоящее время комплекс находится в стадии активного строительства.

Однако, несмотря на строительные работы, «Бирюзовая Катунь» остается популярным местом отдыха жителей и гостей региона в пик туристического сезона. По итогам первого полугодия, туристический комплекс посетили около 80 тысяч человек.

Здесь каждый может организовать свой отдых в зависимости от планируемых расходов. Бюджетный вариант предполагает кемпинговое проживание в палатках вдоль реки либо в деревянных срубах. Вариант «выше среднего» – это комфортабельные гостиницы с номерами от «эконом» до класса «люкс». Уже сегодня тут могут разместиться около 500 туристов одновременно. Причем 208 мест размещения являются круглогодичными. На территории открыты различные пункты питания: от летних кафе и фудцентров до ресторанов с русской и европейской кухнями.

Благодаря разнообразному ландшафту «Бирюзовая Катунь» предлагает широкий спектр экстремальных видов спорта: рафтинг, моторафтинг, каякинг, полеты на тарзанках. Горная скалистая местность позволяет заниматься скалолазанием, пара- и дельтапланеризмом. Дополнительную возможность для спорта открывает искусственное озеро. Поклонникам традиционного отдыха предлагается отправиться на экскурсии в Тавдинские пещеры или в археологический музей под открытым небом, совершить конные и пешие прогулки. А кто-то, возможно, выберет короткое путешествие в каретах к памятнику великому философу и художнику Николаю Рериху, установленному прошлым летом.

Замечу, что зимой на территории особой экономической зоны действует горнолыжный комплекс с тремя горнолыжными трассами и бугельными подъемниками, открыты кафе и пункт проката спортивного снаряжения. Отдельно оборудованы детский и учебный склоны, трасса для сноутюбинга, работу которых обеспечивает детский подъемник.

– Разнообразить отдых туристов, увеличить их поток в Алтайский край, видимо, призван и другой грандиозный проект – «Игорная зона «Сибирская монета»?

– Целью этой масштабной идеи является создание единственного в Сибири комплекса развлечений и отдыха с эксклюзивными игорными заведениями, отелями и виллами, парками аттракционов и спортивными центрами, естественно вписывающимися в горную местность.

Реализация проекта «Игорная зона «Сибирская монета» осуществляется поэтапно. В настоящее время компанией «АЛТИ» – первым инвестором игорной зоны – ведется проектирование туристско-развлекательных комплексов, начато строительство первого казино. Согласно бизнес-плану, на двух арендованных участках планируется создать два гостиничных комплекса с казино на 100 мест каждый, а также две гостиницы бизнес-класса уровня «5 звезд».

Соседство с действующей ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» позволяет ускорить работы и минимизировать затраты за счет создания общей внешней инфраструктуры зон, строительство которой уже ведется за счет средств федерального и регионального бюджетов.

– Михаил Павлович, среди множества туристических предложений Алтайского края не последнее место занимают региональные фестивали и выставки, спортивные праздники. На какое событие приглашаете в ближайшее время?

– Многие события, привлекающие тысячи гостей из российских регионов и стран зарубежья, стали традиционными для Алтайского края и его столицы – города Барнаула. Это Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», туристский фестиваль «Песчаная», крупнейшая агропромышленная выставка Сибири «Алтайская нива» и другие. К их числу относится и Международный фестиваль «Праздник сыра», впервые состоявшийся в 2007 году. Тогда алтайские сыроделы удивили всех гостей своими рекордами. К примеру, длина «сырной косички», изготовленной на Салаирском маслосырзаводе, составила 16,61 метра, а вес головки сыра, выполненной мастерами Алтайского маслосырзавода, – 721 кг!

Край по праву может назвать себя «сырной столицей», на протяжении многих лет он лидирует по производству сыров в Российской Федерации, выпуская до 70 тысяч тонн продукции в год. Добавлю, что Международный фестиваль «Праздник сыра», который ежегодно посещают более 20 тысяч человек, является также эффективным инструментом маркетинга территории в работе с новыми клиентами и деловыми партнерами.

Так что добро пожаловать на гостеприимную землю Алтайского края 10–11 сентября 2010 года на главное «сырное» событие России – Международный фестиваль «Праздник сыра»!