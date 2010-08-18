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Алтай - туристская столица

№ 32(222) от 19.08.2010 [«Аргументы Недели », подготовила Галина СМИРНОВА ]

Алтай - туристская столица

Разговоры о перспективах развития российского въездного туризма давно набили оскомину. Казалось бы, главные предпочтения – богатое культурно-историческое наследие и разнообразные природные достопримечательности – налицо, а статистика остается неутешительной. По итогам прошлого года, из общего количества иностранцев, посетивших Россию, только 10% приходится на туристов. Согласно прошлогоднему рейтингу, подготовленному экспертами Всемирного экономического форума, по природным ресурсам Россия находится на 4-м месте, а по культурным – на 9-м. С точки зрения привлекательности для иностранцев одним из шести стабильно доминирующих направлений является Алтай.

«…кто здесь не бывал, тот не рисковал»

Прошлым летом мои знакомые отправились в конный тур по Алтаю и остались в полном восторге. Горы, девственный лес, поляны с цветами – словно побывали в русской сказке! Конные туры на Алтае как нигде отличаются особым разнообразием, ведь эти места издревле окутаны горными тропами. А лошадь и по сей день остается в некоторых районах основным средством передвижения. В зависимости от вашего опыта и желания в седле можно провести от 3 до 15 дней. И увидеть, соответственно, либо достаточно доступные Каракольские озера, либо заповедные, практически нехоженые места в Теректинском, Семинском и других горных хребтах. Однако, если говорить об активных видах туризма, особенно популярных на всей территории Алтайского края, то ни кони и пеший туризм, ни скалолазание, ни походы в пещеры и дельтапарапланеризм не являются главными. В краю с горными ландшафтами, где помимо 11 тысяч озер протекает более 17 тысяч рек вне конкуренции водный туризм. Только сплавов по Катуни иные турфирмы предлагают около десятка вариантов. Среди особенно популярных у водников река Чуя – водная легенда Алтая, нижний Чулышман с притоками и река Чарыш, известная еще как первый опыт водного путешествия в жизни Владимира Путина. К этому перечню добавьте еще десятки других алтайских рек.

Меньшим спросом, чем прежде, пользуются сегодня пешие туры. Однако и тут разработаны маршруты в самые интересные места Алтая: по горной Колывани и Горному Чарышу, к Шавлинским и Маашеским озерам, в урочище Актру и на плато Укок.

Каждый год кроме стандартного пакета активных туров организуются эксклюзивные путешествия. Автопробег на джипах, многодневный заезд на квадрациклах, вертолетное путешествие от Белухи до Чулышмана – словом, адреналин обеспечен каждому по желанию.

Территория здоровья

Климат Алтая целителен. По количеству солнечных дней в весенне-летние месяцы главный бальнеологический курорт края Белокуриха превосходит курорты Крыма и Кавказа. Содержание же легких аэроинов в воздухе вдвое выше, чем в знаменитом швейцарском Давосе. Но главным лечебным фактором Белокурихи остаются радоновые воды. В России более сотни лечебниц, где используются радоновые ванны, но лишь на Алтае радон естественного происхождения. С помощью радоновых источников успешно лечатся заболевания опорно-двигательной системы, сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной систем, женские и мужские урологические недуги, болезни кожи, органов пищеварения и дыхания... Радоновая вода уменьшает боль, снимает воспаление и повышает иммунитет.

Список заболеваний, которые лечат на курорте Озеро Яровое, ничуть не меньший. Исцеление тут порой называют чудом. Бессточное горько-соленое озеро Яровое лежит в самом сердце степей Кулундской равнины. По составу горько-соленой минерализованной воды и иловых грязей, по комплексу лечебного воздействия озеро схоже с курортами Крыма и Кавказа и во многом не уступает Мертвому морю.

Очень много в алтайских горах лекарственных трав. А уникальный алтайский мед обязан своими лечебными свойствами опять-таки особенностям алтайского климата, разнообразной растительности и великолепной экологии. От горных трав берут свою силу красавцы маралы. Молодые рога этих оленей – панты – высоко ценятся в медицине. Оздоровительные процедуры с использованием отвара пант (курс, как правило, состоит из 5–7 ванн) предлагают, сегодня едва ли не все алтайские предприятия, связанные с туризмом, – от санаториев и турбаз до мараловодческих хозяйств и частных заимок. Однако, чтобы добиться лучшего эффекта, лечиться лучше под наблюдением медиков. К тому же помните, что чудодейственные ванны можно принимать только с середины мая до середины июля – именно в это время на маральниках происходит срезка молодых рогов.

У Алтая своя особая энергетика, это подтвердит каждый, кто здесь побывал. И независимо от ваших предпочтений в выборе отдыха яркие впечатления и улучшение самочувствия вам обеспечены.

Турсоветы

 Авиаперелет Москва – Барнаул – 4 часа.

От Барнаула до туристического комплекса Бирюзовая Катунь проще добраться на автомобиле (3,5–4 часа) или автобусе (4–4,5 часа).

Недельное проживание в гостинице класса «люкс» на двоих – 35 400 руб. Недельное проживание в бревенчатом срубе на двоих – 8 200 руб.

Обед из трех блюд в кафе – от 250 руб.

Ужин в ресторане без алкоголя – от 650 руб.

Трехчасовая экскурсия в Тавдинские пещеры – 150  руб.

 

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