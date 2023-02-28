Через 6 лет в России будет выпускаться 186 самолётов в год

Российское правительство предоставило очередной финансовый транш авиационной отрасли. Деньги пойдут на модернизацию авиапредприятий, от которых ждут массового производства самолётов.
В следующем году российские авиакомпании получат первые самолёты отечественного производства. Текущий год для российской авиации может оказаться очень сложным, так как небо могут закрыть даже дружественные государства. В первую очередь речь идёт о Китае, который не исключает сокращения авиаперевозок на 70%.
Правительство стремится, чтобы авиакомпании не сталкивались с нехваткой комплектующих и запчастей. Утверждена программа развития авиационной отрасли до 2030 года. На её реализацию направят 770 миллиардов рублей. Уже через шесть лет российские авиазаводы будут выпускать по 186 самолётов в год.
К 2030 году в небо поднимется тысяча новых российских лайнеров. Отдельное внимание чиновники уделяют внутренним рейсам, которые в этом году также получат субсидии. 600 самолётам выданы сертификаты лётной годности. Западные санкции не повлияли на безопасность полётов. Запас ресурсов лайнеров позволяет их использовать до 2030 года без ограничений. В дальнейшем западные машины будут вытесняться российскими самолётами.
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