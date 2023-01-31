Fly Arna запустила рейсы из Еревана в Санкт-Петербург

Рейсы выполняются три раза в неделю на воздушном судне Airbus A320.
Самолеты армянской авиакомпании Fly Arna с 29 января начали летать между Ереваном и Санкт-Петербургом. Отныне эти рейсы будут осуществляться регулярно три раза в неделю.
«Fly Arna будет выполнять рейсы три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и воскресеньям на воздушном судне Airbus A320», – заявил представитель компании «Воздушные ворота Северной столицы» Андрей Дробович.
Отметим, что на сегодняшний день авиалиния Fly Arna является одной из передовых в России. Она стала четвертой по популярности, уступая первенство таким авиаперевозчикам, какUtair, FlyOne Armenia и «Россия».
Вылеты из Санкт-Петербурга в Ереван будут осуществлять из аэропорта Пулкова. В 2022 году эта воздушная гавань обслужила более полумиллиона пассажиров.
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