Фейки о грубости спровоцировали корпоративные тренинги для авиаэкипажей

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13 января 2023, 16:06

Росавиация отправила авиакомпаниям запрос на проведение с экипажами инструктажа о нормах общения с пассажирами. Спровоцировали проверки жалобы, а также видео в сети, где в салоне будто слышно, как пилоты нецензурно общаются друг с другом во время полёта.



Видео, на которое ссылаются в Росавиации, уже признано фейком, потому что та же самая аудиодорожка накладывалась и на другие видео из самолётов, поэтому подлинность её установить нельзя.



Перевозчики на заявление Росавиации отвечают, что устанавливают даже тон экипажа, чтобы те и не пробовали грубить друг другу. А ситуативные шутки пилотов, где не обязательно используется мат, радуют пассажиров.



Пилоты же подчёркивают, что услышать разговор в кабине пассажиры не могут, потому что нужно удерживать кнопку, чтобы микрофон работал. Но при общении с диспетчерами такое иногда случается. Росавиация всё же просит организовать дополнительные занятия, чтобы проверить, знают ли они нормы корпоративного общения. Также будут выборочно проверять записи из кабин. Но авиакомпании уже отметили, что тренинги с экипажем и так проводятся регулярно.