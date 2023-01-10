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Аргументы Недели → Туризм  → Авиа, ж/д транспорт 13+

Объём грузовых перевозок по железным дорогам сократился из-за пандемии и санкций

, 11:22

Объём грузовых перевозок по железным дорогам сократился из-за пандемии и санкций

Об экономических успехах России можно судить по данным о перевозках грузов по железным дорогам. По итогам последнего месяца 2022 года они сократились на 3,8%. Уровень пассажирских перевозок не вернулся на доковидный уровень.

Всего в прошлом году было перевезено более 1,1 миллиарда пассажиров и 1,23 миллиарда тонн грузов. Уменьшилась транспортировка леса, лома чёрных металлов, кокса. В минусе также оказались уголь, удобрения, углеводороды. Восстановление цен на нефть внушает оптимизм российским перевозчикам. Однако крупнейший рынок - ЕС, на который ранее активно поставлялись российские товары, закрыт. Основной поток грузов перенаправлен в Азию. Но из-за пандемии в Китае потребление значительно упало. Многие предприятия Поднебесной сократили производство в несколько раз.

Не в лучшей ситуации находятся и пассажирские перевозки. За счёт расширения внутренних линий они смогут стабилизироваться. Однако выйти на прежние показатели крайне сложно. Российский экспорт снижался в России на протяжении последних трёх кварталов. Страна плавно скатилась на уровень 2017 года. Для расширения торговли требуется построение новой логистики, в которой российские железные дороги должны сыграть важную роль.

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