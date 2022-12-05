Мировые производители отказываются от российского титана

Исполнительный директор Airbus Defence & Space Михаэль Шёлльхорн рассказал, что концерн собирается отказаться от российского титана в ближайшие месяцы и перейти на полную закупку у США и Японии. Компания продолжает закупать материал в РФ из-за бюрократических сложностей, потому что сертификация поставщиков в аэрокосмической сфере ведётся годами из-за строжайших проверок и высоких стандартов.
В первом квартале 2022 года Европа закупала в полтора раза больше российского титана, чем обычно. По мнению экспертов, это было связано с подготовкой к переходу к новым поставщикам, и если на ближайшую перспективу найти замену можно, то в глобальном плане компаниям потребуется много инвестиций для развития дополнительных производств.
Весной от титана из РФ отказалась и Boeing, хотя более 35% титана на её предприятиях было именно из России. Помимо этих компаний, титан закупают также Rolls-Royce, Safran, Collins Aerospace Systems, Zimmer и другие. В 2021 году Россия была в тройке лидеров по производству титана вместе с Китаем и Японией.
В 2022 году рынок титана заметно вырос, во втором квартале продажи увеличились на 12%, а за первые полгода объём продаж увеличился на 33,1%.
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