Ту возвращается, но авиахлам в небо не выпустят

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30 ноября 2022, 14:57

В авиастроительной отрасли аврал – срочно надо пересаживать пассажиров на отечественную авиатехнику. Санкции делают своё дело. Принято совершенно верное решение – до появления новых российских авиалайнеров привести в порядок и передать авиакомпаниям самолёты, способные заменить на сегодняшнем этапе «иномарки». Пассажиры могут не переживать – авиахлам в небо не выпустят, это будут вполне современные лайнеры с огромным ресурсом.



Авиакомпания Red Wings готовится вновь пересесть на туполевские самолёты. Первые самолёты типа Ту-204/214 после капитального ремонта поступят в эксплуатацию авиакомпании Red Wings весной 2023 г. Также авиапарк будут пополнять отечественными Superjet 100. В результате перевозчик рассчитывает полностью отказаться от эксплуатации зарубежных Boeing и Airbus. Два самолёта авиакомпания получит весной следующего года, ещё два – осенью. После модернизации самолёты «Ту» будут соответствовать всем современным требованиям по комфорту и безопасности. Таким образом, Red Wings может стать первой авиакомпанией в России, которая вновь начнёт эксплуатировать самолёты «Ту» на регулярных рейсах. Новые Ту-214 заказал «Аэрофлот», но в 2023 г. они, скорее всего, не полетят.



Основной производитель самолётов Як-42 Саратовский авиазавод почил в бозе в 2003 году. Но остался один цех, наследник предприятия – ООО «Завод «Сокол». Сегодня там есть все технологии, сертификаты, допуски и лицензии на ремонт, в том числе и на «тяжёлые» формы, авиалайнеров Як-42. Не порезанные на металл и оставшиеся «в живых» самолёты будут снова востребованы в авиакомпаниях. На них можно летать куда угодно, в том числе выполнять международные рейсы, уровень шума двигателей соответствует нормам ИКАО. Восстанавливать производство этой машины никто не будет, но послужить людям Як-42 ещё вполне способен. Что для саратовского завода «Сокол» настоящий праздник – предприятие получит загрузку ремонтных мощностей.



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