В России проектируют самолет вертикального взлета и посадки, все компоненты запланированы отечественными

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18 ноября 2022, 11:47

На фото: памятник первым летчикам России в Петербурге. Global Look Press

В России начали делать первый самолёт вертикального взлёта и посадки, сообщила технологическая компания «Эколибри». На данный момент завершён первый этап проектирования. Также разработчики провели испытания отдельных систем.

В компании сообщили, что воздушное судно будет оснащено гибридной силовой установкой. Более того, вертикальные взлёт и посадка будут обеспечиваться электрическими двигателями собственной разработки.

Летательный аппарат не будет состоять из сложных механизмов, это позволит снизить себестоимость самолёта. Все компоненты обещают производить в России.

Руководитель научно-технического совета компании Алексей Рогозин сказал, что воздушное судно будет иметь дальность полета до 1200 км, а скорость составлять примерно 270 км в час.