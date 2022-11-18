В России проектируют самолет вертикального взлета и посадки, все компоненты запланированы отечественными

В России начали делать первый самолёт вертикального взлёта и посадки, сообщила технологическая компания «Эколибри». На данный момент завершён первый этап проектирования. Также разработчики провели испытания отдельных систем.
В компании сообщили, что воздушное судно будет оснащено гибридной силовой установкой. Более того, вертикальные взлёт и посадка будут обеспечиваться электрическими двигателями собственной разработки.
Летательный аппарат не будет состоять из сложных механизмов, это позволит снизить себестоимость самолёта. Все компоненты обещают производить в России.
Руководитель научно-технического совета компании Алексей Рогозин сказал, что воздушное судно будет иметь дальность полета до 1200 км, а скорость составлять примерно 270 км в час.