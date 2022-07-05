Дешёвых авиаперелетов больше не будет

Авиакомпании Китая с февраля регулярно увеличивают надбавку за топливо, сейчас она составляет уже 200 юаней, то есть $30. Аналогичный процесс идёт в остальных странах восточно-азиатского региона, а также в США и Европе. Повышение стоимости перелётов обусловлено глобальным подорожанием энергоносителей и другими факторами.
Цены на авиабилеты в пандемию значительно упали. Например, добраться из Сингапура в Гамбург можно было за $2000 (сейчас уже $5000), а трансконтинентальный рейс из США в ЕС стоил всего $200. С начала текущего года стоимость перелётов выросла на 33%, в отдельных случаях – вдвое. По мнению американских аналитиков, данное явление вызвано 150-процентным подорожанием нефти, нехваткой кадров и пассажирских мест.
Европа пока на общем фоне выглядит неплохо с вариантами трансграничных перелётов за €9, но рост цен начался и здесь. Европейский лоукостер Ryanair, предлагавший ранее феноменальные скидки, сейчас продаёт билеты уже за€50–60, рейсы многих авиакомпаний отменяются. Причины те же, что в США: спрос превышает предложение, нефть дорожает, персонал бастует. Кроме того, множество слотов в аэропортах ЕС – российские, что тоже негативно сказывается на ситуации.
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