Россия рискует остаться без новых самолётов

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1 июля 2022, 12:19

Министерство торговли США сообщает, что через два года в России сократится количество пассажирских самолётов. При этом часть из них будет разобрана на запчасти. Из-за западных санкций Китай отказался от проекта по совместному производству широкофюзеляжного самолёта. На него в России возлагали большие надежды.



До санкций 90% авиаперевозок в РФ осуществлялись на самолётах зарубежного производства. Однако теперь Россия потеряла возможность получения запасных деталей, комплектующих и прохождения технического обслуживания за рубежом. Оставшийся авиапарк начнёт стремительно устаревать. Как следствие, количество происшествий значительно возрастёт.



До 2030 года отечественный авиапарк должен пополниться российскими самолётами. Это лайнеры Сухой Суперджет, МС-21–310, ИЛ и ТУ. На поддержку отрасли правительство выделило на ближайшие семь лет 770 миллиардов рублей.



До начала спецоперации РФ на Украине российские авиакомпании эксплуатировали 817 лайнеров зарубежного производства и 470 отечественных самолётов. Их загруженность, несмотря на закрытие зарубежных направлений, не сократилась. Многие лайнеры перешли на внутренние авиалинии. О допуске зарубежных компаний в Россию чиновники речи пока не ведут. Возможно, данный вопрос будет изучаться позже.



