Из Челябинска до Магнитогорска пустят дополнительные «Ласточки»

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23 июня 2022, 14:12 Анна Семенова

Ласточки будут ходить до Магнитогорска чаще. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Добраться в город металлургов по новому расписанию можно будет с пятницы по понедельник.

Скоростных поездов, соединяющих два крупнейших города Челябинской области, станет больше с 1 июля. Осуществить это поможет продление маршрутов № 7903 и № 7904 Челябинск – Карталы и Карталы – Челябинск. Пассажирам стоит быть внимательными, так как изменится расписание и дни курсирования.

Теперь указанные поезда пойдут в рейсы по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам. А также дополнительно: 3 ноября, 27, 28, 29 декабря 2022 года, с остановками на станциях Троицк, Тамерлан и Карталы-1.

Как сообщили в миндортрансе, расписание станет более удобным. Из Челябинска «Ласточка» отправится в 06:30, с прибытием в город металлургов в 10:50. Из Магнитогорска старт в 17:23, в Челябинске высадка в 21:43. Билет стоит 920 руб. Действуют все федеральные и региональные льготы.

В ведомстве уточнили, что в скоростном поезде есть климат-контроль, санитарные комплексы, удобные информационные табло. Есть бизнес-класс с индивидуальными светильниками, эргономичными подголовниками, отдельными столиками и розетками.