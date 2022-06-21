Приоритеты на Дальнем Востоке сменились: вместо моста на Сахалин и железной дороги в Магадан - Северный морской путь

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21 июня 2022, 17:37 Источник: РБК

Строительство железнодорожного моста на Сахалин и железной дороги из Якутска в Магадан общей стоимостью до 2,3 трлн руб. сейчас не входит в число приоритетных проектов. Об этом заявил РБК министр по развитию Дальнего Востока Алексей Чекунков.



В экономическом блоке правительства также считают реализацию этих проектов сейчас неприоритетной, подтвердил источник, близкий к кабинету министров. Представитель РЖД сообщил, что в инвестиционной программе монополии этих проектов нет.



Приоритетными проектами в развитии инфраструктуры на Дальнем Востоке Чекунков назвал развитие «северной морской логистики», в том числе Северного морского пути, и создание дополнительных пограничных переходов между Россией и Китаем, а также увеличение складских мощностей — сельскохозяйственных и холодильных.



Минвостокразвития «концептуально» поддерживает строительство железной дороги из Якутска в Магадан. Но этот проект может быть построен только с использованием механизма концессии. Стоимость строительства может составить от 830 млрд до 1,7 трлн руб. Выделить эти деньги для РЖД из бюджета сейчас «немножко нереалистично» с учетом масштаба и разнообразия задач, стоящих перед федеральным бюджетом, уверен глава Минвостокразвития.



Разница в оценке стоимости проекта связана в том числе с тем, что еще не определена трассировка железной дороги. Вариант прохождения трассы будет выбран этим летом, рассказал РБК губернатор Магаданской области Сергей Носов.



Носов называет дорогу из Якутска в Магадан серьезным проектом, связанным в том числе с геополитическими интересами страны. Строительство этой железнодорожной линии актуально для «разворота инфраструктуры на северо-восток страны, в том числе в оборонно-стратегических целях», согласны в пресс-службе администрации Якутии. Железная дорога необходима для нормализации социально-хозяйственной жизни востока Якутии, Магаданской области и северо-востока России в целом, убеждены в пресс-службе Якутии.



Для строительства моста на Сахалин необходимо актуализировать грузовую базу, определить грузы, которые будут перемещаться по мосту. Общая стоимость строительства моста составит около 600 млрд руб. с учетом подъездных путей. Создание непосредственно переправы может обойтись примерно в 300 млрд руб.



Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов назвал мост на Сахалин «дико дорогим». Он указывал, что переправа нужна скорее с точки зрения психологии, чтобы показать связность, а не с точки зрения экономики.



