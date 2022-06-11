Челябинск и Екатеринбург может соединить скоростной поезд

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11 июня 2022, 11:31 Анна Семенова

Поезд Ласточка с комфортом домчит челябинцев в соседний Екатеринбург. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

О запуске «Ласточки» на популярном направлении сказал губернатор Алексей Текслер.

Вчера, 10 июня, в Миасском городском округе состоялось совещание на тему развития туризма на территории УрФО. В ходе встречи губернаторов прозвучала мысль о том, что между Челябинском и Екатеринбургом планируют запустить скоростной поезд «Ласточка». Данный проект рассматривается. В случае положительного решения электропоезд пойдет через Аргаяш, Кыштым, Верхний Уфалей и Полевской уже в текущем году.

По словам губернатора Челябинской области, аналогичный поезд между Челябинском и Магнитогорском пользуется у южноуральцев большой популярностью. Скоростное сообщение с Екатеринбургом не менее важно для развития внутреннего туризма.