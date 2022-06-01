Почему так важно пристегиваться: в 1988 году у самолета на высоте 7 км сорвало крышу, но все пассажиры выжили

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1 июня 2022, 19:13

Кадр, попавший в историческую хронику авиакатастроф.

Невероятная история произошла на Гавайях с рейсом Хило – Гонолулу более 30 лет назад. Катастрофа могла унести жизни почти сотни людей, но их спас пристегнутый ремень безопасности.

Полет должен был длиться всего 35 минут. На 23-й случилось страшное. Снесло большую часть обшивки фюзеляжа в носовой части. В салон хлынул поток холодного воздуха. Температура была минус 40, даже ниже. Люди в шортах и майках к такому готовы не были. Тем более, становилось трудно дышать – воздух был разреженным.

Стюардесса, которая стояла в проходе, моментально погибла. А вот 94 пассажирам удалось спастись. Большинство из них получили ранения. Пилот резко снизил высоту и направил самолет на запасной аэропорт.

Авария произошла из-за так называемой усталости металла заклепок и износа корпуса.