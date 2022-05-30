Из Челябинска каждый день будут отправляться поезда к морю

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30 мая 2022, 14:05 Анна Семенова

Мест на поезда должно хватить всем желающим. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

На ЮУЖД летом ввели дополнительные составы.

Для тех, кто выбрал в этом году местом летнего отдыха Черноморское побережье, есть вариант добраться туда не только на машине или самолете, но и на поезде. Не стоит переживать, что не хватит места, на ЮУЖД запустили дополнительные составы на юг. Например, поезд №477/478 Челябинск – Адлер будет отправляться с Южного Урала каждый день. Также через день пойдет поезд №455/456 Челябинск – Новороссийск. Три раза в неделю можно добраться до Адлера поездом №463/464 Челябинск – Адлер.

Планируется, что за отпускные месяцы услугами железной дороги воспользуется более 130 тысяч южноуральцев.

Кстати, продажа билетов на данные поезда уже открыта, заказать их можно на официальном сайте РЖД, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также купить непосредственно в железнодорожных кассах. «Застолбить» места можно за 90 суток до отправления.