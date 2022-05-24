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Аргументы Недели. Челябинск → Туризм  → Авиа, ж/д транспорт

Аэропорт «Челябинск» сбросил цену на телетрап

, 17:09

Аэропорт «Челябинск» сбросил цену на телетрап
Цена на телетрап в челябинском аэропорту стала чуть ниже. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Антимонопольная служба несколько раз наказывала воздушную гавань за неадекватную стоимость услуги.

Аренда теплого коридора долгое время обходилась перевозчикам, прибывающим в челябинский аэропорт в копеечку. По данным антимонопольной службы, один час использования телетрапа в «Курчатове» стоил 23 тысячи рублей. И это самая высокая стоимость по стране, в других регионах аэропорты просят за ту же услугу от 2 до 21 тысячи рублей.

Несколько разбирательств, предписаний и штрафов от надзорного ведомства сделали свое дело. Челябинский аэропорт снизил цену на телетрап. Теперь она составляет 17 900 рублей. В УФАС сообщили, что экономическую обоснованность новой стоимости также будут проверять.

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