Российские авиакомпании переживут лето, но осенью ожидается спад в отрасли

Эксперты оценивают падение авиаотрасли России в апреле в 30%. Все авиакомпании страны за месяц перевезли 5 млн пассажиров. «Аэрофлот» просел на 30%, «Уральские авиалинии» - на 45%. Официальную статистику Росавиация перестала публиковать с марта без объяснения причин.
Лидером по объему перевозок второй месяц подряд остается S7 Airlines. Следом за ним идёт «Аэрофлот» с 897 тыс. пассажиров. На «Победу» приходится 745,3 тыс. Авиакомпания «Россия» на четвёртом месте с показателями 535,3 тыс. человек. И замыкает пятёрку Utair (366,7 тыс.). Несмотря на падение перевозок авиакомпании и Минтранс с оптимизмом смотрят в будущее. Ведь год назад в том же апреле из-за пандемии было падение авиаперевозок на 91,8%. Не сравнить с нынешними показателями.
В связи с международными санкциями авиакомпании переориентировали свой трафик на внутренние направления, в результате выросла заполняемость кресел. Но с осени снова прогнозируется спад не только из-за окончания курортного сезона, но и снижения доходов населения. В этом случае авиакомпаниям не обойтись без очередной господдержки.
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