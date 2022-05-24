Исполнилось 50 лет авиакатастрофе в Светлогорске, уничтожившей детский сад

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24 мая 2022, 09:12

В Советском Союзе было принято замалчивать масштабные ЧП, включая и авиакатастрофы с большим количеством человеческих жертв. В их числе была и трагедия, которая произошла в Светлогорске (Калининградская область) 16 мая 1972 года.



Тогда самолёт Балтийского флота Ан-24, совершавший инспекционный полёт на малой высоте, спустя 15 минут после взлёта зацепился за дерево и рухнул на здание детского сада. От разлившегося горючего всё моментально вспыхнуло. В результате погибли 35 человек – 6 членов экипажа, 2 пассажира, 24 ребёнка и 3 воспитателя. О катастрофе не сообщали в СМИ, однако город и вся округа о ней, разумеется, знали. После трагедии власти приняли решение в спешном порядке сравнять всё с землёй и обустроить клумбу. Детей и их наставников похоронили вместе на кладбище. Тела пилотов перевезли в Калининград.



К слову, о причинах катастрофы неизвестно до сих пор. Но специалисты склонны полагать, что виной всему человеческий фактор. Не возбуждались и уголовные дела, просто многие лишились своих постов.



В 1994 году на месте катастрофы поставили часовню в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Туда приходят родители погибших ребят, но с годами их становится всё меньше. Многие не смогли справиться с горем, но некоторые снова обзавелись потомством.