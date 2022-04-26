На Юге РФ практически парализована обработка полей с воздуха

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26 апреля 2022, 11:17

Большинство малых самолётов АН-2 не могут подняться в воздух для опрыскивания угодий. Причина – отсутствие GPS-трекеров, которые в обязательном порядке необходимо устанавливать для подключения к спутниковой системе «ЭРА-ГЛОНАСС». В результате возникает угроза потери урожая в размере от 15 до 50 процентов в зависимости от погодных условий и активности различных насекомых-вредителей.



Основной причиной трудности в авиакомпаниях называют несогласованность действий чиновников. Ведь у производителей устройства есть в наличии и готовы к отгрузке. Но, сертифицированные трекеры «Иридиум» имеют американскую начинку, которую в условиях санкций использовать в РФ проблематично. Свой отпечаток накладывает и отсутствие нужных запчастей.

Плюс высокая стоимость трекеров.



Подняться без них в воздух можно, но они ведь ещё и фиксируют нарушения производимых работ. Поэтому вопрос ставится о том, чтобы авиакомпаниям позволили задействовать те трекеры, которые уже используются для собственных нужд. Здесь передача сигналов о местоположении ведётся по GSM-связи, что пока не устраивает военных из соображений безопасности.