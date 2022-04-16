Авиакомпания «Победа» отменила рейсы из Челябинска и Екатеринбурга в Анапу

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16 апреля 2022, 10:01 Анна Семенова

"Победа" не полетит в Анапу до сентября. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Данное решение будет действовать до сентября.

Всем, кто планировал нынешним летом улететь из Челябинска или соседнего Екатеринбурга на российские черноморские курорты с приземлением в Анапе, нужно искать замену авиакомпании «Победа». Данный перевозчик сообщил, что рейсы в данный город отменяет с июня и минимум до сентября. Попал в список не только Урал, но также Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Казань, Красноярск, Пермь и Уфа.

Решение объяснили « производственной необходимостью и влиянием совокупности внешних факторов».

Сообщается, что всем, кто уже купил билеты на отмененные рейсы через официальный сайт «Победы», деньги вернутся автоматически. Тем, кто оформлял полет через турагентство, нужно обратиться за оформлением возврата к продавцу.

Как правило, срок поступления денег занимает до семи дней, в зависимости от условий вашего банка.