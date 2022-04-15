Российским туристам не на чем уехать отдыхать на юг

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15 апреля 2022, 12:05

Приближаются майские праздники, а отели на самых популярных черноморских курортах испытывают серьёзные проблемы с постояльцами.



Данные от служб бронирования говорят о том, что пока отели за 2 недели до формального старта сезона ещё остаются полупустыми. На фоне этой тенденции наблюдается повышение спроса на отдых в санаториях. Например, в здравницах Кавказких Минеральных Вод свободных мест осталось минимум.



Однако привлекает клиентов не столько возможность поправить своё здоровье, сколько отсутствие особых проблем добраться до места назначения. Ведь на Кавказ летают самолёты, а до большинства гостиниц Чёрного моря вариантов всего два – поезд или автомобиль.



Проблема оказалась настолько серьёзной, что ею даже озаботились в коридорах власти. В Госдуме прошёл специальный круглый стол на эту тему. Его участники были единодушны – если не предпринять кардинальных мер по решению ситуации с транспортным сообщением, то текущий летний туристический сезон может оказаться под угрозой.



В связи с ситуацией на Украине многие черноморские аэропорты прекратили приём рейсов с 24 февраля. На данный момент функционируют терминалы в Сочи и Минеральных водах, однако и их ресурс не безграничен.



Что же касается цен на проживание, то они пока не подросли, но летом картина может измениться. Сейчас же спрос наблюдается на апартаменты уровня 4 или 5 звёзд.



К слову, со своей стороны государство предпринимает ряд мер, по увеличению доступного номерного фонда. Например, выделяются денежные гранты для строительства кемпингов, мини-отелей и других мест, приспособленных для бюджетного отдыха.