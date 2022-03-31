Из Челябинска пустят новые поезда для туристов

Аргументы Недели. Челябинск → Туризм → Авиа, ж/д транспорт

31 марта 2022, 11:22 Анна Семенова

Южноуральцам предложат новые железнодорожные маршруты. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Руководители Челябинской и Оренбургской областей обсудили с представителями ЮУЖД пригородные маршруты, которые могут вызвать интерес у пассажиров.

В текущей ситуации популярность поездов должна возрасти в разы. Поэтому туристам необходимо предложить интересные решения. По словам замначальника Южно-Уральской железной дороги по взаимодействию с органами власти Дмитрия Горбунова, планируется запустить как пригородные, так и туристические проекты, благодаря которым жители и гости Урала смогут познакомиться с уникальными объектами и природой.

В разработке пассажирские маршруты из Челябинска в Екатеринбург и Копейск, а также туристические: Челябинск – ГЛК «Солнечная долина», Челябинск – Сатка, Челябинск – Соль-Илецк.

Стороны также обговорили возможность использования новых моделей поездов для данных направлений.