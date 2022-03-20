На какие международные направления разрешили летать из Челябинска

Возможно, скоро в расписании "Курчатова" появятся новые рейсы.
О новостях авиации сообщает телеграм-канал KARLMARKS. Здесь заглянули в документы Федерального агентства воздушного транспорта и узнали, что из Челябинска в перспективе могут открыть новые рейсы.
Так допуск на полеты из аэропорта «Курчатов» в Израиль (Эйлат), Индонезию (Денпасар), Иорданию (Акаба) и Тайланд (Утапао) получила, например авиакомпания AZUR AIR.
Авиакомпания Royal Flight сможет возить челябинцев в Тунис.
А наши соседи, екатеринбургский аэропорт Кольцово, теперь могут доставить туристов в Минск (допуск выдан компании AZUR AIR), Атырау и Петропавловск («Уральскими авиалиниями»).
Теперь вопрос за авиакомпаниями, решат ли они зайти на уральский рынок с подобными предложениями.