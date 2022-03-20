На какие международные направления разрешили летать из Челябинска

Аргументы Недели. Челябинск → Туризм → Авиа, ж/д транспорт 13+

20 марта 2022, 16:24 Анна Семенова

Вполне возможно, что из Челябинска появятся новые рейсы. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Возможно, скоро в расписании "Курчатова" появятся новые рейсы.



О новостях авиации сообщает телеграм-канал KARLMARKS. Здесь заглянули в документы Федерального агентства воздушного транспорта и узнали, что из Челябинска в перспективе могут открыть новые рейсы.

Так допуск на полеты из аэропорта «Курчатов» в Израиль (Эйлат), Индонезию (Денпасар), Иорданию (Акаба) и Тайланд (Утапао) получила, например авиакомпания AZUR AIR.

Авиакомпания Royal Flight сможет возить челябинцев в Тунис.

А наши соседи, екатеринбургский аэропорт Кольцово, теперь могут доставить туристов в Минск (допуск выдан компании AZUR AIR), Атырау и Петропавловск («Уральскими авиалиниями»).

Теперь вопрос за авиакомпаниями, решат ли они зайти на уральский рынок с подобными предложениями.