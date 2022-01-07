Снегопад в Челябинске стал причиной закрытия аэропорта
7 января 2022, 09:53 Анна Семенова
Воздушная гавань вновь оказалась не готова принимать самолеты.
Еще вчера столбик термометра показывал минус 23, а сегодня синоптики пообещали плюсовые температуры. Снегопад и резкий погодный скачок снова застал врасплох работников челябинского аэропорта (такая же история уже была 21 декабря).
С раннего утра воздушную гавань закрыли до 11 часов, сославшись на необходимость расчистить взлетно-посадочную полосу.
Задержаны были рейсы в Челябинск из Москвы, Питера, Тюмени, Кыргызтана. В свою очередь челябинцы дожидаются отправки в обе столицы и Махачкалу.
Также из-за снегопада сегодня, 7 января, закрыто движение на трассе М5 от Чебаркуля до границы с Башкортостаном.
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