Снегопад в Челябинске стал причиной закрытия аэропорта

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7 января 2022, 09:53 Анна Семенова

Аэропорт вновь оказался не готов к непогоде. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Воздушная гавань вновь оказалась не готова принимать самолеты.

Еще вчера столбик термометра показывал минус 23, а сегодня синоптики пообещали плюсовые температуры. Снегопад и резкий погодный скачок снова застал врасплох работников челябинского аэропорта (такая же история уже была 21 декабря).

С раннего утра воздушную гавань закрыли до 11 часов, сославшись на необходимость расчистить взлетно-посадочную полосу.

Задержаны были рейсы в Челябинск из Москвы, Питера, Тюмени, Кыргызтана. В свою очередь челябинцы дожидаются отправки в обе столицы и Махачкалу.

Также из-за снегопада сегодня, 7 января, закрыто движение на трассе М5 от Чебаркуля до границы с Башкортостаном.

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