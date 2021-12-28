В новогодние праздники из Челябинска пойдет дополнительный поезд в Миасс

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28 декабря 2021, 19:12 Анна Семенова

Челябинцы смогут съездить в Миасс на дополнительном пригородном поезде. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

В январе также изменится работа городского общественного транспорта.

Как сообщают в ЮУЖД, в праздничные дни января будут назначены дополнительные поезда.

30 декабря пойдет дополнительный состав № 6743/6742 Бузулук – Колтубанка, в обратный путь он отправится 31 декабря.

Также 31 декабря, а затем с 3 по 7 января будет курсировать поезд № 6705/6706 Оренбург – Бузулук (отправление 31 декабря, 3, 4, 5, 6, 7 января).

С 3 по 9 января ежедневно можно будет добраться из Челябинска в Миасс и обратно поездом № 7001/7002.

Также, по сообщению городской администрации Челябинска, в январе начнет меняться городская транспортная сеть. Будет введено шесть новых и скорректированы 15 существующих маршрутов. Сделают это не сразу, а планомерно, в течение двух лет.

Новые трамвайный маршрут № 12 «Харлова» - Чистопольская» и троллейбусный маршрут № 25 «ЧКПЗ — Политехникум» обеспечат транспортную доступность жителей (в том числе к социальным объектам) внутри Ленинского района.

Новые автобусы №8 «Мамина — Бр. Кашириных — Академика Королева» и №9 «Мамина — Комсомольский пр. - Петра Столыпина» свяжет отдаленные от центра районы Северо — востока и Северо — запада.

Новые автобусы № 136 К «Западный - ЮУРГУ» и № 158 К «Белый хутор — Чичерина» улучшит транспортную доступность районов: п. Западный, мкр Белый Хутор, мкр Вишневая горка.

Об изменениях на существующих маршрутах можно узнать ЗДЕСЬ.

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