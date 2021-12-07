В январе из Челябинска можно будет улететь в Казань и Самару

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7 декабря 2021, 17:32 Анна Семенова

Из Челябинска становится больше направлений. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Авиакомпания Red Wings запускает четыре новых рейса из «Курчатова».

Очень удобные для челябинцев рейсы появятся в расписании аэропорта уже после новогодних праздников. Если раньше добраться, например, в Казань или Самару можно было только на поезде, то теперь оказаться в этих популярных городах реально будет уже через несколько часов.

Полеты будет осуществлять авиакомпания Red Wings. Кроме Казани и Самары в списке новых маршрутов Красноярск и Волгоград. Все четыре направления субсидируются из областного бюджета, что позволит держать приемлемые цены.

В Волгоград челябинцы смогут летать с 11 января по вторникам, в Казань - с 11 января по вторникам и воскресеньям, в Красноярск - с 14 января по понедельникам и пятницам, в Самару - с 14 января по понедельникам и пятницам.

В авиакомпании также озвучили, что на весенне-летний период планируется запустить рейс Омск-Челябинск-Омск.

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