В январе из Челябинска можно будет улететь в Казань и Самару

Авиакомпания Red Wings запускает четыре новых рейса из «Курчатова».
Очень удобные для челябинцев рейсы появятся в расписании аэропорта уже после новогодних праздников. Если раньше добраться, например, в Казань или Самару можно было только на поезде, то теперь оказаться в этих популярных городах реально будет уже через несколько часов.
Полеты будет осуществлять авиакомпания Red Wings. Кроме Казани и Самары в списке новых маршрутов Красноярск и Волгоград. Все четыре направления субсидируются из областного бюджета, что позволит держать приемлемые цены.
В Волгоград челябинцы смогут летать с 11 января по вторникам, в Казань - с 11 января по вторникам и воскресеньям, в Красноярск - с 14 января по понедельникам и пятницам, в Самару - с 14 января по понедельникам и пятницам.
В авиакомпании также озвучили, что на весенне-летний период планируется запустить рейс Омск-Челябинск-Омск.
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