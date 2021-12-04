Цена топлива в челябинском аэропорту за год выросла почти на 19 тысяч за тонну
4 декабря 2021, 16:13 Анна Семенова
Теперь перевозчикам придется искать способы сохранить стоимость билетов на прежнем уровне.
Рост цены в воздушной гавани Челябинска составил 49,7% с ноября 2020 года. Об этом сообщили в Росавиции со ссылкой на Федеральное агентство воздушного транспорта.
В последний осенний месяц 2020-го тонна авиатоплива обходилась перевозчикам в 38 065 рублей, в тот же период 2021-го за нее нужно было выложить уже 56 995 рублей.
Еще дороже авиакеросин стал в Магнитогорске. Сегодня он стоит 58 830 рублей за тонну. А год назад цена была на 50% ниже.
Рост цен на заправку влечет за собой и другие затраты авиакомпаний. Им придется пересматривать статьи расходов или просить субсидии, чтобы не повышать стоимость авиабитов для граждан.
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