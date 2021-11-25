От винта: арабы представили турбосамолёт Calidus B‑350

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25 ноября 2021, 11:51

Популярность набирают и самолёты с винтами. И поршневые, как российский Як-152, и турбовинтовые. На прошлой неделе на авиашоу в Дубае демонстрировался турбовинтовой штурмовик-монстр Calidus B-350, и интерес к нему был не меньший, чем к высокотехнологичным авиационным комплексам 5-го поколения.



Оборонно-промышленная группа Calidus LLC из Объединённых Арабских Эмиратов на авиашоу впервые продемонстрировала однодвигательный большой боевой турбовинтовой самолёт Calidus B‑350. Фактическим создателем самолёта В-350 является бразильский авиаконструктор венгерского происхождения Йозеф Ковач – ранее главный создатель широко известных удачных турбовинтовых бразильских «Тукано» и «Супер Тукано». Теперь арабы под руку с бразильцами пошли дальше и сделали очень большой турбовинтовой штурмовик.



Немного технических характеристик: максимальный взлётный вес – 9 тонн и размах крыла – более 16 метров. Самолёт оснащается одним турбовинтовым двигателем Pratt & Whitney Canada PW127 максимальной мощностью 2600 л.с. с шестилопастным воздушным винтом и имеет 14 узлов внешней подвески – почти как у «Скайрейдера». Максимальная масса боевой нагрузки составит 3840 кг. Экипаж – два человека, лётчик и оператор вооружения. Кабина герметизированная, с катапультными креслами. Двигатель, к слову, такой же, что ставился на пассажирский Ил-114, когда его делали в Ташкенте для авиалиний Узбекистана. Это полноценный штурмовик.



В плане боевой нагрузки эмиратский монстр нашему Су-25 практически не уступает, в скорости – сравнительно немного, крейсерская у реактивного штурмовика – 750 км/ч, а у турбовинтового Calidus B-350 – 550 км/ч. Зато дальность, радиус действия и время патрулирования наверняка у эмиратско-бразильской машины значительно, если не в разы, больше. Но говорить о том, что надо срочно создавать и делать такие самолёты, рано. Единственный отечественный двигатель, который по заявленным характеристикам подойдёт для крупного и недорогого турбовинтового штурмовика ТВ7-117С, зарекомендовал себя не с лучшей стороны, достаточно вспомнить катастрофу Ил-112В в Кубинке.



Подробнее читайте в материале «Аргументов недели».

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