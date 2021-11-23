В кабинах пилотов российских самолётов нашли недостатки

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23 ноября 2021, 17:02

Российские авиационные власти обнаружили нехватку оборудования в кабинах пилотов авиалайнеров. Это приводит к совершению множественных ошибок в виде отключения двигателя, уборки шасси. Так недавно капитан самолёта авиакомпании «Азимут» на высоте 10 тысяч метров по ошибке выпустил шасси. Такие действия серьёзно угрожают безопасности полёта. Производитель самолёта не смог назвать причину инцидента, считая кабину лайнера простой и эргономичной.



В Росавиации заявляют, что органы управления в кабине расположены слишком близко и имеют одинаковую форму. Это создаёт риски ошибочного включения различных систем управления лайнером. При этом отсутствую защитные блокираторы. Во многих самолётах нагрузка на пилотов распределяется неравномерно. При невнимательности лётчика и возникают различные внештатные ситуации.



Специалисты Росавиации порекомендовали руководству авиакомпаний обратить внимание на перераспределение функций пилотов и повышение взаимодействия между ними. Грамотные действия позволяют избежать серьёзных последствий и исключить риск падения лайнера. При этом каждое авиапроисшествие необходимо внимательно расследовать и изучать для исключения его в дальнейшем.

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