Из Челябинска в Москву перестанет ходить поезд

Об отмене или сокращении 44 поездов пишет РБК. Федеральная пассажирская компания приняла такое решение в связи с падением потребительского спроса.
Среди маршрутов оказался и поезд из Челябинска в Москву. Речь идет о №15/16, отправлением из Челябинска с 14 января по дням курсирования до отмены, из Москвы с 21 января по дням курсирования до отмены.
Также оговаривается, что если спрос вырастет или будет другая необходимость, графики вновь смогут пересмотреть и увеличить периодичность курсирования поездов. А пока для всех, кому необходимо совершить поездку по данному маршруту, есть альтернативные поезда.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.