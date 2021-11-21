Из Челябинска в Москву перестанет ходить поезд

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21 ноября 2021, 16:27 Анна Семенова

Один из поездов до Москвы отменят. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Это связано с низким спросом у населения.

Об отмене или сокращении 44 поездов пишет РБК. Федеральная пассажирская компания приняла такое решение в связи с падением потребительского спроса.

Среди маршрутов оказался и поезд из Челябинска в Москву. Речь идет о №15/16, отправлением из Челябинска с 14 января по дням курсирования до отмены, из Москвы с 21 января по дням курсирования до отмены.



Также оговаривается, что если спрос вырастет или будет другая необходимость, графики вновь смогут пересмотреть и увеличить периодичность курсирования поездов. А пока для всех, кому необходимо совершить поездку по данному маршруту, есть альтернативные поезда.

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