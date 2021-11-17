Из челябинского аэропорта запустят еще три субсидируемых маршрута

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17 ноября 2021, 09:59 Анна Семенова

Часть стоимости авиабилета компенсируется из разных источников. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Перелеты будет осуществлять авиакомпания Red Wings.

Решение о субсидировании еще трех авиамаршрутов из Челябинска принято вчера, 16 ноября. К городам, куда можно слетать по доступной цене, добавились Салехард, Ноябрьск и Уфа. Перевозчиком станет компания Red Wings. Первые полеты запланированы уже на конец текущего месяца.

Также в списке субсидированных направлений - Астрахань, Волгоград, Воронеж, Казань, Красноярск, Махачкала, МинВоды, Мурманск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Сургут, Уфа и Ханты-Мансийск.

Из еще одного южноуральского города – Магнитогорска – можно выгодно слетать в Екатеринбург, Минводы, Казань, Сочи и Новосибирск.

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