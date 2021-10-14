Из Челябинска в Санкт-Петербург в Новый год пустят дополнительные самолеты
14 октября 2021, 09:46 Анна Семенова
Полеты будет осуществлять компания «Ижавиа».
Уже начали думать о том, где провести долгие новогодние каникулы? Чтобы облегчить челябинцам задачу, в авиакомпании «Ижавиа» объявили о введении дополнительных рейсов в северную столицу. Перелеты будут совершаться перед новым годом, а также в январе.
Рвануть в Питер можно будет 27, 28 и 29 декабря 2021 года, а также 3 и 5 января 2022-го. Стоимость билета – от 4000 рублей. На сайте авиакомпании сообщается, что рейсы будут совершаться в дневное время. Актуальное расписание можно найти у перевозчика.
Билеты можно купить не только непосредственно у «Ижавиа», но и во всех билетных агентствах.
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