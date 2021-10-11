Риски повторения мензелинской авиакатастрофы остаются очень высокими

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11 октября 2021, 16:24

В воскресение 10 октября в Мензелинском районе Татарстана разбился самолёт L-410, принадлежавший местному аэроклубу ДОСААФ. По предварительной информации лайнер упал из-за отказа двигателя. В авиакатастрофе погибли 16 человек. Несколько пассажиров госпитализированы. Следственный комитет России по данному факту возбудил уголовное дело.



Несколько недель назад в Кемеровской области упал такой же самолёт. Из-за этого полёты L-410 были приостановлены, но потом снова возобновлены. В Мензелинском аэроклубе самолёт использовался для организации прыжков с парашютом. Стоимость одного прыжка составляла 10 тысяч рублей. Это приносило клубу небольшую прибыль. Аэроклуб был на хорошем счету. В нём проходили парашютную подготовку даже космонавты.



Главной причиной подобных авиакатастроф является изношенность самолётов и нарушение правил подготовки коммерческих полётов, заявил председатель правления Ассоциации малых авиационных предприятий Сергей Детёнышев. Самолёты L-410 уже раритет, на них сложно найти запасные детали, сервисы по обслуживанию. При организации коммерческих полётов молодые лётчики не учитывают фактор возникновения нештатной ситуации. Учебные программы подготовки пилотов для малой авиации сведены к минимуму. Всё это создаёт предпосылки для увеличения количества лётных происшествий.





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