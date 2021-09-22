Кто обманул вице-премьера, что Ил-112В безопасен?

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22 сентября 2021, 17:43

Проблемы с недостаточной грузоподъёмностью военно-транспортного самолёта Ил‑112В из-за слишком тяжёлой конструкции решены, заявил журналистам на Тюменском нефтегазовом форуме вице-премьер Юрий Борисов.



Первый Ил-112В потерпел катастрофу и восстановлению не подлежит – после пожара в воздухе, столкновения с землёй и взрыва от него мало что осталось. Комиссия по расследованию обещала обнародовать результаты к 17 сентября, но пока молчит. Видимо, очень не хочется вешать всех собак на двигателестроителей «Климова», создателей силовой установки для этого самолёта ТВ7-117СТ. Как он горел, видели все.



Второй, нелетающий борт находится на статических прочностных испытаниях в ЦАГИ. Третий и четвёртый борта заложены на авиазаводе ВАСО в Воронеже. Но собирают их по старым чертежам, из таких же перетяжелённых деталей конструкции и агрегатов. Новая конструкторская документация, где проведена работа над ошибками, пока отсутствует. А это означает, что «тройка» и «четвёрка» унаследуют многие болезни первого экземпляра, включая избыточный вес. Значит, будем ждать следующие за ними «пятёрку» и «шестёрку»?



Опытные конструкторы, конечно, знают, как снизить вес самолёта, знают, какие мероприятия нужно провести. Но кто-то же доложил вице-премьеру, что все вопросы решены и третий самолёт будет соответствовать техническому заданию Министерства обороны?



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