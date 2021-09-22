Последний месяц лета считается несчастливым для российской авиации

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22 сентября 2021, 13:03

В августе чаще всего случаются теракты, катастрофы, и аварии. В текущем году в августе произошло сразу семь авиакатастроф.



17 августа, за неделю до открытия форума «Армия-21», в районе подмосковного аэродрома Кубинка во время тренировочного полета из-за конструкторских просчётов разбился военно-транспортный самолет Ил-112В. По итогам прошлого года средний объём часов налёта командира экипажа военного самолёта составил порядка 100 часов. Подчинённые летают намного реже. Это зачастую тоже становится причиной трагедий. Однако ошибки возникают и на земле. Неправильная работа диспетчеров также может привести к сложной ситуации в воздухе. Крайне опасным явлением является наложение ошибок пилотов и диспетчеров.



Отдельная строка статистики авиакатастроф – это когда гражданские самолёты становятся мишенью военных. Последний раз подобная катастрофа произошла в 2020 году. В Иране зенитчики сбили украинский лайнер, на борту которого находились 176 человек. У пилотов не было никаких шансов на спасение лайнера и пассажиров.



Причиной падения лайнера могут быть просто птицы, попадающие в двигатель. В нашей стране из-за низкого уровня безопасности полётов гражданских и военных самолётов авиакатастрофы стали восприниматься как обыденное явление. Ежегодно в авиакатастрофах в мире погибает 1200 человек.





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