Между Челябинском и Копейском планируют пустить комфортную электричку

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11 сентября 2021, 09:41 Анна Семенова

Электричка должна связать два соседних города. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Данный проект, по мнению властей, будет очень востребован.

Вчера, 10 сентября, в Центре исторического наследия ЮУЖД состоялось обсуждение перспектив развития общественного и железнодорожного транспорта.

Представители администрации Челябинска и работники железной дороги говорили о проектах «Электричка большого города» и о запуске метротрамвая. Первый проект – это появление электрички между Челябинском, Копейском и станцией Шагол. Этот пригородный поезд будет повышенной комфортности и безопасности.

Данный проект обсуждается уже больше года. В планах – детальная разработка остановочных пунктов и устройства пересадочных узлов.

Также собравшиеся оценили презентацию обновленной привокзальной площади в Челябинске. Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, полезное пространство здесь будет в неразрывной связке с расписанием городского и междугороднего транспорта.

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