Между Челябинском и Копейском планируют пустить комфортную электричку
11 сентября 2021, 09:41 Анна Семенова
Данный проект, по мнению властей, будет очень востребован.
Вчера, 10 сентября, в Центре исторического наследия ЮУЖД состоялось обсуждение перспектив развития общественного и железнодорожного транспорта.
Представители администрации Челябинска и работники железной дороги говорили о проектах «Электричка большого города» и о запуске метротрамвая. Первый проект – это появление электрички между Челябинском, Копейском и станцией Шагол. Этот пригородный поезд будет повышенной комфортности и безопасности.
Данный проект обсуждается уже больше года. В планах – детальная разработка остановочных пунктов и устройства пересадочных узлов.
Также собравшиеся оценили презентацию обновленной привокзальной площади в Челябинске. Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, полезное пространство здесь будет в неразрывной связке с расписанием городского и междугороднего транспорта.
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