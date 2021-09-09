С 12 сентября из Челябинска в Египет отправят первые рейсы

Выполнять их будет авиакомпания «Россия».
Туроператор «Библио-глобус» начинает предлагать челябинцам долгожданные путевки в Египет. Перелеты будет осуществлять авиакомпания «Россия», первые рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду запланирован уже на 12 сентября. Летать в Египет самолеты Boeing 737-800 будут раз в неделю.
Чтобы отдохнуть на заграничных курортах, необходимо иметь сертификат о вакцинации от ковида на английском языке с QR-кодом. Также важно, чтобы после второй прививки прошло 14 дней. Альтернативой может стать ПЦР-тест (сделать его нужно не более чем за 72 часа до вылета). В аэропортах Хургады и Шарм-Эль-Шейха нужно будет заполнить карточку здоровья.
Кстати, записаться на прививку от ковида можно через портал "Госуслуги", по единому номеру 122, а также с помощью мессенджеров:
• Telegram: @miac74_122_bot
• Viber и WhatsApp: +7 351 240-13-13
• Вконтакте: группа vk.com/sluzhba122)
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