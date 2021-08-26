Из Челябинска вновь начнут летать самолеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

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26 августа 2021, 09:10 Анна Семенова

Старые добрые курорты Египта жаждались российских туристов. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

С 30 августа южноуральцы могут отдохнуть на курортах Египта.

Говорят, с открытием Турции пляжи черноморских российских курортов стали куда свободнее. А теперь владельцам недвижимости на «югах» и вовсе придется поумерить свои аппетиты и вернуть цены на приемлемый уровень – через несколько дней запустят самолеты в Египет. Уже с 30 августа челябинцы могут отправиться в любимые и уже забытые Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

Перевозчик Red Wings готов доставлять южноуральцев к восхитительному морю по вторникам и средам. Условия для туристов простые: нужен ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до полета или сертификат о вакцинации.

Напоминаем, что из Челябинска также можно улететь прямым рейсом в Каир. Перевозку осуществляет компания Royal Flight. В одну сторону перелет обойдется примерно в 15 тысяч рублей.

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