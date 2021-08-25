Почему разбился ИЛ-112В, и кто будет крайним

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25 августа 2021, 16:41

Вокруг трагедии с единственным лётным экземпляром лёгкого военно-транспортного самолёта Ил-112В началась подозрительная возня. Для начала через информационные агентства была массово вброшена информация, что опытный самолёт потерпел катастрофу вовсе не из-за пожара силовой установки. Об этом 18 августа ТАСС сообщил источник в силовых структурах. По его словам, если бы система флюгирования винта была исправна, то самолёт, возможно, смог бы совершить посадку: «После возгорания двигателя у самолёта не сработала система флюгирования правого двигателя, возникла отрицательная тяга, машину крутануло, и она свалилась в штопор». С момента возгорания самолёта до столкновения с землёй прошло 42 секунды.



Если бы этот борт был принят на вооружение Министерством обороны, то расследованием катастрофы занялись бы специалисты 30-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны. Будь этот самолёт в парке какой-либо гражданской авиакомпании, то изучением причин крушения занимался бы МАК – Межгосударственный авиационный комитет. А в данном случае конкретно этот самолёт состоит в реестре экспериментальной авиации Минпромторга России, это обычная практика при создании новых летательных аппаратов. И комиссию по расследованию авиакатастрофы формирует Минпромторг.



Обвинить экипаж, лётчиков-испытателей, невозможно – вся страна видела видеозапись последних секунд жизни самолёта с полыхающим двигателем. Значит, дело, скорее всего, в технике. Разбившийся «Ил» практически весь создавался в структурах госкорпорации «Ростех», самолёт строила Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), двигатель – Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК). Минпромторг и «Ростех», мягко говоря, тоже дружественные структуры. Возник соблазн найти крайнего, третье лицо, на которое можно свалить все последствия. Тут следует напомнить, что самолёт делали по гособоронзаказу, финансирование шло через Минобороны, и военное ведомство имеет все основания вчинить иск за погибший Ил-112В. Вот и возникли винты, не вставшие во флюгер. Производитель воздушных винтов и втулок – Научно-производственное предприятие «Аэросила», которое не является субъектом ни одной госкорпорации.



Но главный конструктор НПП «Аэросила» по воздушным винтам Павел Точилин сообщил «Аргументам недели»: «Мы делали раскадровку видеозаписи крушения, и там совершенно чётко видно, что лопасти правого воздушного винта зафлюгировались. Эксперты, которые выезжали на место катастрофы, предварительно также считают, что система флюгирования сработала штатно».



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