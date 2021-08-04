Челябинский аэропорт не желает снижать цену на телетрап
4 августа 2021, 18:12 Анна Семенова
Теплый коридор в нашем городе до сих пор остается одним из самых дорогих в стране.
О том, что аэропорт «Курчатов» установил непомерно высокую цену на услугу «телетрап», УФАС сообщала еще весной. Тогда в результате мониторинга стало известно, что использование теплого коридора в Челябинске стоит аж 23 тысячи рублей, это дороже, чем в других городах страны. Стоимость телетрапа колеблется в регионах от 2 до 21 тысячи рублей.
Тогда антимонопольщики выдали челябинскому воздушному порту предписание снизить цену. Срок дали до 13 августа. Сегодня стало известно, что в аэропорте не спешат исполнять требование.
Если через 10 дней ситуация не изменится, предприятие ждет немалый штраф – до 300 тысяч рублей. Накажут и должностное лицо, которое отвечает за данный вопрос.
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