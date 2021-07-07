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На авиасалоне в Жуковском представят российский летающий автомобиль

, 12:19

На авиасалоне в Жуковском представят российский летающий автомобиль

В ряду малой авиации появился какой-то летающий автомобиль. Как у Фантомаса. Уже проведено 10 испытательных полётов. Сейчас машина дорабатывается по выявленным замечаниям. На авиасалоне МАКС-2021 в подмосковном Жуковском она обязательно будет представлена, можно будет посмотреть вживую.

Как рассказал «Аргументам недели» Герой России, заслуженный лётчик-испытатель генерал-майор Магомед Толбоев, это скорее не летающий автомобиль, а самолёт, который может ездить. Отрывается от земли на скорости 60 километров в час, на такой же скорости садится. Хочешь – убирай крылья и езжай по земле. Хочешь – выпускай крылья и лети. Над этим бились многие мировые фирмы. Ни у кого пока ничего толком не вышло. Всё утыкается в экономичность, эффективность и, главное, в безопасность.

Эти двухместные автомобили могут стать техникой будущего. Кто знал, что сегодня неожиданно такой популярностью будут пользоваться квадрокоптеры? Они известны со времён царя Гороха, но никому не были нужны. И вдруг – теперь они на каждом шагу и всем их подавай. От детишек до военных. Или взять беспилотники. Военные их делали с пятидесятых годов прошлого века. Огромные такие боевые аппараты. И вдруг раз – и теперь они нужны всем подряд в гражданском секторе. Никакую технику нельзя сбрасывать со счетов. Нужно разрабатывать всё. Победит дальновидный.

Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».

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