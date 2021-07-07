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Магомед Толбоев пригласил на МАКС Илона Маска

, 10:03

Магомед Толбоев пригласил на МАКС Илона Маска

Главный вопрос, который мучает любителей авиации России, – состоится ли традиционный Авиакосмический салон МАКС в Жуковском или Роспотребнадзор перекроет ему воздух?

Авиасалон обязательно состоится. Такие крупнейшие авиасалоны мирового значения, как Фарнборо или Ле Бурже, который впервые прошёл в 1903 году – МАКС моложе его на 90 лет, – были отменены. В отличие от них МАКС не просто ­Международный авиасалон. Он авиасалон народный! У нас на выставку авиатехники приходят не только специалисты, но и просто любители авиации. С детьми, с внуками. Наши деды даже во время Великой Отечественной проводили парады под угрозой немецкой бомбёжки. А мы что, ослабли духом? Какой-то вирус нас не напугает. Но организаторы просят обязательно соблюдать масочный режим в павильонах.

«Я связывался с Маском через его помощника. Он сказал, что 20 июля готовится запуск очередного его космического аппарата. Поэтому Илон просто не знает, сможет ли посетить наш авиасалон, - рассказывает Герой России, заслуженный лётчик-испытатель генерал-майор Магомед Толбоев. - Если и приедет, то, конечно, без экспонатов. Но само присутствие такого человека уже делает честь авиасалону. Это яркий представитель не американской космической отрасли, а всей мировой космонавтики. Он очень уважает наши традиции и опыт. У него в кабинете портреты Королёва, Гагарина. Это человек, преданный космосу. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы он посетил МАКС хотя бы в качестве гостя, присмотрелся, оценил обстановку. А уже через два года, в 2023 году, принял полноценное участие со своими макетами и экспонатами».

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