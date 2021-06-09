Россия упустила фору в 20 лет для запуска самого мощного авиадвигателя в мире

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9 июня 2021, 15:32

Британский концерн «Роллс-Ройс» объявил о решающем этапе создания самого мощного и экономичного авиационного двигателя в мире. Насколько он будет хорош, покажут стендовые и лётные испытания. Специалисты уже говорят, что он определит курс двигателестроения на несколько десятилетий вперёд. У России был шанс пойти путём, который выбрали английские конструкторы. И задолго до того, как британским учёным эти прорывные идеи пришли в голову.



В теме строительства скоростных вертолётов история та же – то, что сегодня уже испытывают европейцы и американцы, у нас фирма «Камов» начала в инициативном порядке тщательно прорабатывать ещё в конце 1990-х. А в начале нулевых уже стартовала работа над проектом скоростного вертолёта Ка-92 по заказу правительства России.



На сегодняшний день самым мощным авиационным двигателем считается произведённый компанией «Дженерал Электрик» GE9Х с максимально зафиксированной тягой в 61 тонну. Но в мире существует ещё один производитель сверхмощных авиадвигателей – «Роллс-Ройс». И англичане решили перехватить пальму первенства у американских коллег, начали сборку первого двигателя UltraFan, самого большого авиадвигателя в мире с диаметром переднего вентилятора 3, 56 метра! Завершить работу планируют в конце текущего года, готовность изделия к испытаниям можно ожидать в начале следующего года. Заявленная тяга UltraFan умопомрачительная – от 60 тонн!



Англичане фактически взяли и реализовали схему самарского НК-93, редуктор, сверхвысокую степень двухконтурности, реверс за счёт поворота лопастей вентилятора. Если в конце 80-х мы опережали по этой тематике всех, в 2000-м у нас была фора в 20 лет, двигатель-то был готов, десять экземпляров для стендовых и лётных испытаний. Оставалось довести его до ума. А сегодня они уже ушли вперёд. Новые материалы, новые технологии! Американцы тоже идут по этому пути.



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