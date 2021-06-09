Из Магнитогорска отправился первый самолет до Екатеринбурга

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9 июня 2021, 07:40 Анна Семенова

За час с небольшим можно добраться из Магнитогорска в Екатеринбург. Фото: официальный сайт города Магнитогорска

Билет без багажа стоит 1250 рублей

Вчера, 8 июня, осуществили первый рейс из города металлургов в Екатеринбург. Перевозчик – авиакомпания Red Wings. Цена на билет вполне приемлемая – 1250 рублей за минимальный тариф без багажа и 1900 рублей - с багажом. Данные перелеты субсидируются, 30,5% дает Челябинская область и 30,5% - Свердловская.

Добраться из точки А в точку Б можно всего за 1 час 10 минут. Далее самолет отправляется в Минеральные воды.

Надо сказать, что на первые рейсы практически все билеты раскуплены. Всего самолет SSJ100 вмещает сто пассажиров. Такие междугородные самолеты будут летать дважды в неделю: во вторник и четверг.

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