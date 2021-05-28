Из Челябинска вновь можно будет улететь в Египет

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28 мая 2021, 08:12 Анна Семенова

Вариантов для отпуска у челябинцев стало больше. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Но пока только в Каир, в Шарм и Хургаду попасть можно будет только своим ходом

Ликуйте, отпускники! Из Челябинска в Египет возобновляются прямые рейсы. Правда, пока летать будут только в Каир, но при большом желании погреться на жарком песочке и посмотреть чудесных рыбок можно добраться до Хургады или Шарм-Эль-Шейха с помощью дополнительного транспорта.

Перелеты будет осуществлять авиакомпания Royal Flight. Чартеры запустят уже с завтрашнего дня, 29 мая. Далее – раз в неделю, каждую субботу.

Также нынешним летом челябинцы могут отправиться без пересадок на Кипр, в Бишкек, Ереван, Алматы и Баку.

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