Из Челябинска вновь можно будет улететь в Египет

Но пока только в Каир, в Шарм и Хургаду попасть можно будет только своим ходом
Ликуйте, отпускники! Из Челябинска в Египет возобновляются прямые рейсы. Правда, пока летать будут только в Каир, но при большом желании погреться на жарком песочке и посмотреть чудесных рыбок можно добраться до Хургады или Шарм-Эль-Шейха с помощью дополнительного транспорта.
Перелеты будет осуществлять авиакомпания Royal Flight. Чартеры запустят уже с завтрашнего дня, 29 мая. Далее – раз в неделю, каждую субботу.
Также нынешним летом челябинцы могут отправиться без пересадок на Кипр, в Бишкек, Ереван, Алматы и Баку.
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